Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Türkiye'nin birçok noktasında art arda uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Operasyonların yeni adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi oldu. Emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü’nce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçede belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Peçetelere emdirilen uyuşturucu ele geçirildi: Jandarmadan dev operasyon

Deniz skuteriyle taşırken yakalandı: Çantalarından çıkan uyuşturucu sahili kapladı

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 56 sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram halk arasında bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.