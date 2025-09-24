Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin birçok noktasında art arda uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Operasyonların yeni adresi Mardin'in Nusaybin ilçesi oldu. Emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü’nce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçede belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 56 sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram halk arasında bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

