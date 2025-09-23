Deniz skuteriyle taşırken yakalandı: Çantalarından çıkan uyuşturucu sahili kapladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye sırasında Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde tespit edilen şüpheli şahsa yapılan operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahsın deniz skuteri ile 6 çanta dolusu uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Ekipler uyuşturucu taşımacılığı yapan şahsı gözaltına alırken çantadan çıkanlar şoke etti.

ÇANTALARINDAN ÇIKAN UYUŞTURUCU SAHİLİ KAPLADI

Operasyona ilişkin detayları veren Ali Yerlikaya, "Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye esnasında, 1 deniz skuterinde yapılan aramada 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladıkları 6 çanta dolusu toplam 114 kilo uyuşturucuyu sahile çıkarması ile ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı.

"Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Yerlikaya'nı paylaşımı şu şekilde:

“Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatanda Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok 114 Kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirdik”

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile @sahilguvkom’mızı tebrik ediyorum.

Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz