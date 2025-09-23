Deniz skuteriyle taşırken yakalandı: Çantalarından çıkan uyuşturucu sahili kapladı

Deniz skuteriyle taşırken yakalandı: Çantalarından çıkan uyuşturucu sahili kapladı
Yayınlanma:
Kırklareli Karanlıkdere sahilinde yabancı uyruklu bir kişi onlarca kilo uyuşturucuyu deniz skuteriyle taşırken yakalandı. Bakan Yerlikaya Sahil Güvenlik devriyesinde yapılan operasyonun detaylarını paylaşırken şahsın denizde taşıdığı çantalarından çıkan uyuşturucu sahili kapladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye sırasında Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde tespit edilen şüpheli şahsa yapılan operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahsın deniz skuteri ile 6 çanta dolusu uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Ekipler uyuşturucu taşımacılığı yapan şahsı gözaltına alırken çantadan çıkanlar şoke etti.

ÇANTALARINDAN ÇIKAN UYUŞTURUCU SAHİLİ KAPLADI

Operasyona ilişkin detayları veren Ali Yerlikaya, "Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye esnasında, 1 deniz skuterinde yapılan aramada 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık" dedi.

deniz-skuteriyle-tasirken-yakalandi-cantalarindan-cikan-uyusturucu-sahili-kapladi-4.jpg

Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladıkları 6 çanta dolusu toplam 114 kilo uyuşturucuyu sahile çıkarması ile ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı.

deniz-skuteriyle-tasirken-yakalandi-cantalarindan-cikan-uyusturucu-sahili-kapladi-2.jpg

"Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Yerlikaya'nı paylaşımı şu şekilde:

deniz-skuteriyle-tasirken-yakalandi-cantalarindan-cikan-uyusturucu-sahili-kapladi-3.jpg

“Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatanda Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok 114 Kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirdik”

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile @sahilguvkom’mızı tebrik ediyorum.

Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında!
İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında!
2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı
2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı