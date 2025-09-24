Peçetelere emdirilen uyuşturucu ele geçirildi: Jandarmadan dev operasyon

Peçetelere emdirilen uyuşturucu ele geçirildi: Jandarmadan dev operasyon
Bitlis'te 3 ayrı eve düzenlenen operasyonlarda aseton ile inceltilerek 250 peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde 3 adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan uyuşturucu peçeteye emdirilmiş halde ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki 3 adreste uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldı.

PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kokusuz aseton ile inceltilerek 250 adet peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan metamfetamin ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

