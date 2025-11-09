Mardin'de silahlı kavga: 4 yaralı

Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun tabancalarla birbirlerine ateş açtığı kavgada, S.S (23), H.S (55), M.S (54) ve K.Ç (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

