Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan, Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

