Mardin’de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı

Yayınlanma:
Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Beşir Ç. (66) üzerinde bulunan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç., ağır şekilde yaralandı.

Mardin’in Midyat ilçesi Gülveren Mahallesi’nde yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Beşir Ç. (66) üzerinde bulunan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç., ağır şekilde yaralandı.

600 bin liralık altın dolu keseyi aldılar: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar600 bin liralık altın dolu keseyi aldılar: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALANAN EŞEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan eşek de belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Sürücünün tespit edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

