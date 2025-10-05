Mardin’de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesi Gülveren Mahallesi’nde yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Beşir Ç. (66) üzerinde bulunan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç., ağır şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALANAN EŞEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan eşek de belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Sürücünün tespit edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.