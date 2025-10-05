600 bin liralık altın dolu keseyi aldılar: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar

Kırıkkale'de kuyumcudan altın aldıktan sonra evine dönerken kaldırımda dinlenen H.Y., yanında taşıdığı ve içerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın bulunan keseyi unuttu. Altınları alan kişiler, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma ve yüz tanıma sistemi sayesinde kısa sürede bulundu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Kuyumcudan alışveriş yapan H.Y., dinlenmek için kaldırıma oturdu. Bir süre sonra dinlenmeye ara verip evine giden kadın, içinde 2 bilezik, 7 gram altın, 1 çerçeveli kolye, 1 tektaş yüzük, 1 çift küpe, 1 künye, 2 yarım altın ve 12 çeyrek altın bulunan keseyi orada unuttu. Evine vardığında altınların yanında olmadığını fark eden H.Y., hemen polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BULUNDULAR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadının oturduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, bir kadının yanında yürüyen küçük bir çocuğun altın dolu keseyi alarak cebine koyduğu belirlendi.

Ekipler, görüntülerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yüz tanıma sistemiyle kimlik tespiti yaptı. Altınları alan kişinin Z.K. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen kadın, ekipler tarafından evinde gözaltına alındı. Z.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 600 bin TL değerindeki altınlar eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.