Komşusunun motosikletini izinsiz aldı: Duvara çarpan çocuk hayatını kaybetti

Acı olay, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana geldi. Mehmet Alakel isimli 13 yaşındaki çocuk, komşusuna ait motosikleti izinsiz alarak sürmeye çalıştı. Küçük çocuk, kontrol edemediği motosikletle duvara çarparak hayattan koptu.

MOTOSİKLETLE DOLAŞMAK İSTEMİŞTİ

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.