Mardin'de korkunç kaza: TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldü

Yayınlanma:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde TIR’a arkadan çarpan kum yüklü kamyonun şoförü Siraç Akay (59), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı girişinde meydana geldi.

Sultanbeyli'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptıSultanbeyli'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptı

FRENİ TUTMADI ÖNDEKİ TIRA ÇARPTI

Siraç Akay yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni tutmayınca önünde ilerleyen TIR’a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Siraç Akay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akay’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
3 yaşındaki çocuğun üzerine çaydanlık devrildi
3 yaşındaki çocuğun üzerine çaydanlık devrildi
Bağcılar'da korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü
Bağcılar'da korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü