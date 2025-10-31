Mardin'de korkunç kaza: TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldü
Mardin'in Dargeçit ilçesinde TIR’a arkadan çarpan kum yüklü kamyonun şoförü Siraç Akay (59), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı girişinde meydana geldi.
FRENİ TUTMADI ÖNDEKİ TIRA ÇARPTI
Siraç Akay yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni tutmayınca önünde ilerleyen TIR’a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Siraç Akay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akay’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
