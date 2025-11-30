Mardin’de gruplar arasında kavga: İki çocuk bıçaklandı

Mardin’de gruplar arasında kavga: İki çocuk bıçaklandı
Yayınlanma:
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşında iki çocuk bıçakla yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada 17 yaşındaki M.A.Ç. ve 17 yaşındaki M.B.A. bıçakla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra çocuklar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan kişilerle ilgili soruşturma başlattı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kavganın çıkış nedenini ve sorumlularını tespit etmek için çalışma başlatıldı. Yaralı gençlerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
