Ankara Adliyesi savaş alanına döndü: Çocuk mahkemesi çıkışında 5 kişi bıçaklandı

Yayınlanma:
Ankara'da yargı dağıtılan adliye binasının önü, öğle saatlerinde kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Çocuk mahkemesinde görülen bir davanın tarafları arasında başlayan gerginlik, duruşma salonundan sokağa taştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk mahkemesinde görülen bir dava için adliyeye gelen iki taraf arasında, duruşma sırasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme salonundaki gerginlik, duruşmanın bitmesiyle birlikte bina dışına taşındı. İki aile, adliye binası önünde karşı karşıya gelince tartışma yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı.

ankarada-adliye-onunde-bicakli-kavga-5-1036051-307444.jpg

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı kavgada bıçaklar ve sopalar çekildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve (aynı isimli diğer) Cavit D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı gören vatandaşların ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 yaşındaki kıza taciz iddiası ağabeyi çıldırttı: 1'i ağır 2 yaralı15 yaşındaki kıza taciz iddiası ağabeyi çıldırttı: 1'i ağır 2 yaralı

FİRARİLER ARANIYOR

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri ise kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

