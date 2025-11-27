Ankara Adliyesi savaş alanına döndü: Çocuk mahkemesi çıkışında 5 kişi bıçaklandı

Olay, öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk mahkemesinde görülen bir dava için adliyeye gelen iki taraf arasında, duruşma sırasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme salonundaki gerginlik, duruşmanın bitmesiyle birlikte bina dışına taşındı. İki aile, adliye binası önünde karşı karşıya gelince tartışma yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı kavgada bıçaklar ve sopalar çekildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve (aynı isimli diğer) Cavit D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı gören vatandaşların ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FİRARİLER ARANIYOR

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri ise kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.