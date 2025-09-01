Mardin'de dehşet! 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'de dehşet! 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:
Mardin’in Ömerli ilçesinde, tabancayla başından vurulmuş bir halde bulunan 15 yaşındaki Mehmet Veysi Birleşik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, silah sesinin duyulmasının ardından mahalleli, arazide Mehmet Veysi Birleşik’i hareketsiz halde buldu. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken Birleşik, bir araca alınıp, ambulansın geldiği yöne doğru götürüldü.

Yarı yolda, bulunduğu araçtan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu ileri sürülen Birleşik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Birleşik’in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Birleşik, Kocasırt Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:DHA

