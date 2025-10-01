Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü

Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü
Yayınlanma:
1978 Maraş Katliamı davasında yargılanan eski Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şendiller'in cenazesi 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Ökkeş Kenger, resmi rakamlara göre 120 insanın öldürüldüğü, yüzlercesinin de yaralandığı 19-26 Aralık 1978'deki Alevilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açılan davanın sanıkları arasındaydı. Ökkeş Kenger, soyadını Maraş Katliamı davasından sonra Şendiller olarak değiştirmişti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında öldü. 1991 yılında milletvekili seçilen Ökkeş (Kenger) Şendiller için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Şendiller 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta gömülecek.

Şendiller, 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Kahramanmaraş milletvekili seçilmiş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldıktan sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçmişti.

1995 seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Şendiller, istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar BBP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kaynak:ANKA

