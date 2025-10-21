Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamdan iyi haber

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giden ve kaybolan 75 yaşındaki Tahir Tunç, geniş çaplı bir arama kurtarma çalışmasının ardından sağ salim bulundu.

Üçköprü köyündeki evinden Korugöl mevkisine giden Tahir Tunç’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye aralarında jandarma, AFAD, UMKE, orman muhafaza memurları ile ANDA, DAKE, Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda personel sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yaşlı adam, Korugöl’e yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda bulundu.

Bulunan Tahir Tunç, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.