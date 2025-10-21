Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamdan iyi haber

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamdan iyi haber
Yayınlanma:
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde, mantar toplamak için gittiği Korugöl mevkisindeki ormanlık alanda kaybolan 75 yaşındaki Tahir Tunç, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giden ve kaybolan 75 yaşındaki Tahir Tunç, geniş çaplı bir arama kurtarma çalışmasının ardından sağ salim bulundu.

Üçköprü köyündeki evinden Korugöl mevkisine giden Tahir Tunç’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye aralarında jandarma, AFAD, UMKE, orman muhafaza memurları ile ANDA, DAKE, Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda personel sevk edildi.

duce.jpg

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yaşlı adam, Korugöl’e yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda bulundu.

Trafik kazasında ölen profesör için hatıra ormanıTrafik kazasında ölen profesör için hatıra ormanı

Bulunan Tahir Tunç, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
İçinde 3 kişi bulunan kamyonet 100 metre uçurumdan yuvarlandı
İçinde 3 kişi bulunan kamyonet 100 metre uçurumdan yuvarlandı
Bursa'da kaçak akaryakıt deposuna baskın
Bursa'da kaçak akaryakıt deposuna baskın