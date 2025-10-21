Trafik kazasında ölen profesör için hatıra ormanı

Ankara'nın Bala ilçesinde, yurt dışında geçirdiği trafik kazasında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak (45) için oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak, 24 Ocak 2025 tarihinde yurt dışında beraberinde ailesiyle birlikte seyahat ederken trafik kazası geçirdi. Kazada eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Prof. Dr. Çırak adına memleketi Bala'da oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Gülbağı Mahallesi Ormanlık alanında yapılan fidan dikim törenine, Prof. Dr. Çırak’ın İstinye Üniversitesi'nden çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve bazı diğer illerden de akademisyenler katıldı.

trafik-kazasinda-olen-profesor-icin-hati-972996-288944.jpg

1200 ADET FİDAN DİKİLDİ

Gülbağı Mahallesi Muhtarı Taner Buran, "Orman ve geleceğe nefes temalı program dahilinde köylümüz, akrabamız olan bilim dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak anısına 1200 adet fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

