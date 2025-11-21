Mansur Yavaş'tan esnaf ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram bölgesinde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi. Bölge esnafının yoğun ilgi gösterdiği programda Yavaş, esnafın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını birinci ağızdan dinledi ve notlarını aldı.

PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Kahvaltı programının ardından Başkan Yavaş ve beraberindeki heyet, ABB tarafından bölgede hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Yavaş, özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında inşasına başlanan Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları yapım çalışmalarının son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.

Yavaş, bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu tür proje çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Hacı Bayram bölgesinin tarihi kimliğine uygun şekilde geliştirileceği mesajını verdi.