Mansur Yavaş'tan esnaf ziyareti

Mansur Yavaş'tan esnaf ziyareti
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram bölgesinde esnafla bir araya geldi. Yavaş, düzenlenen kahvaltı programında esnafın talep ve önerilerini not alırken, bölgede gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram bölgesinde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi. Bölge esnafının yoğun ilgi gösterdiği programda Yavaş, esnafın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını birinci ağızdan dinledi ve notlarını aldı.

mansur-1.jpg

Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacakMansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak

PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Kahvaltı programının ardından Başkan Yavaş ve beraberindeki heyet, ABB tarafından bölgede hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Yavaş, özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında inşasına başlanan Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları yapım çalışmalarının son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.

mansur.jpg

Yavaş, bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu tür proje çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Hacı Bayram bölgesinin tarihi kimliğine uygun şekilde geliştirileceği mesajını verdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor