Mansur Yavaş Edirne'de: Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı yapılacak

Tarihi Kentler Birliği’nin 2. Olağan Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Toplantıdan bir gün önce Edirne’ye gelen Yavaş, burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BTP'den Mansur Yavaş'a destek ziyareti!

Yavaş'ı eski Tarihi Belediye Binası'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve diğer belediye başkanları karşıladı.

"278 BELEDİYE BAŞKANIMIZI AĞIRLAYACAĞIZ"

Edirne Belediye Başkanı Akın, Yavaş'a teşekkür ederek "Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu şehirlerindeniz. Dolayısıyla bu toplantıyı burada gerçekleştirmek çok arzu ettiğimiz bir durumdu. Şehrimizde yarın çok önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz. 278 belediye başkanımızı ağırlayacağız Edirne'de. Hem şehrimiz açısından hem şehrimizin tanıtımı açısından bunu çok kıymetli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"OLUMLU SONUÇLARINI ALACAĞIZ"

Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

"Başkent'ten eski başkente geldik. Başkentten başkente yol olacak. 500'e yakın TKB üyesinin aşağı yukarı yüzde 70'inden fazlası uygun olanlar buraya geliyorlar.

Önemli bir toplantı olacak. Bizim hepimizin, belediye başkanları olarak hem kendi kentimizdeki değerlerimize sahip çıkmamız, bize emanet bu eserleri gelecek kuşaklara bırakmamız lazım. Aynı zamanda bu tür çalışmalar kültürü korurken gelecek kuşaklara aktarırken aynı zamanda turizm için de önemli katkılar sağlıyor.

"DEPREM BÖLGELERİNİ MUAF TUTTUK"

İnşallah bunların olumlu sonuçlarını alacağız. İlk defa bu dönemde sadece proje desteği değil, uygulama desteği de veriyoruz. Bunun için biraz aidatlarımızı arttırdık. Deprem bölgelerini de bundan muaf tuttuk. Şimdi aşağı yukarı 80'in üzerinde yanlış bilmiyorsam projenin ihalesi yapıldı. Bu uygulama projelerine de önümüzdeki yıl inşallah geçeceğiz.

Bir diğer yaptığımız çalışma somut olmayan kültür mirasını da yani buradaki geleneklerin, göreneklerin sadece bu bölgeye uygulanan bazı somut olmayan mirasın gelecek kuşaklara aktarılması. Yani zaman içerisinde yok olmaması için çalışıyoruz.

"YARIN GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Bir diğer çalışmamız da Milli Mücadele Rotası. Bize bu ülkeyi vatan eden, emanet edenlerin yaptıkları mücadelenin unutulmaması, daima yaşatılması için Kurtuluş Harbiye'nin geçtiği bütün alanları Milli Mücadele rotası altında topluyoruz ki buraları bir turizm rotası da olsun tek tek nerede ne yapılmış bunları görsünler. İnşallah yarın güzel bir çalışma yapacağız. Buradaki eserleri göreceğiz. Basın mensupları da bizimle. Ankara'dan geldiler. Onlar da inşallah televizyonlar vasıtasıyla Edirne'mizin tanıtılmasına da katkıda bulunacaklar."