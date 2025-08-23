Manisalı üzüm üreticilerinden tüfekli nöbet!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı gündüz devam ederken; üreticiler, hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı ellerindeki av tüfeği ile sabaha kadar nöbet tutuyor.

Manisa Turgutlu'da Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı devam ediyor. Ağustos ayında başlayan ve eylül sonuna kadar süren hasat döneminde üzümler, traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor.manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878415-260938.jpg

Üreticiler, üzümleri 'bandırma suyu' olarak bilinen özel karışıma batırdıktan sonra bezlerin üzerine seriyor.

TÜFEKLE NÖBET TUTUYOR

Üretici Burcu Sever Özgenç, "Bandırma yapılan üzümler 10 günde, yapılmayanlar ise 21 günde kuruyor. Bu da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlıyor" dedi.

Gündüz sıcaklarında hasat ve sergi işlemlerini yaptıklarını, gece de hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı tüfekle ürünlerin başında nöbet tuttuklarını belirten Özgenç, "Üzümleri sergi alanına seriyoruz. Akşam olunca ürünleri yalnız bırakmıyoruz, sabah işçiler gelene kadar nöbette kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

