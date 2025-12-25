Yolun karşısına geçmek isteyen kadına servis aracı çarptı!

Silivri D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına, seyir halindeki servis aracı çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN TALİHSİZ KADINA SERVİS ARACI ÇARPTI

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şehri K.'ye, seyir halindeki 34 LRK 659 plakalı servis aracı çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Şehri K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

