Manisa'da kanlı hesaplaşma: Amcasını 3 yerinden bıçakladı
Manisa'da C.Y. sokakta tartıştığı amcasını 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 24 yaşındaki C.Y., sokakta tartıştığı amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçakladı.

Saat 00.30 sıralarında Boduroğlu Mahallesi 34 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre C.Y., aralarında husumet bulunan ile sokakta karşılaştı ve aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında C.Y. amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralı C.Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, şüpheli yeğen C.Y.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

