Akrabalar arasında arazi kavgası: 3 kişi canından oldu

Yayınlanma:
Gaziantep'te akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddialara göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya döndü. Tabancalardan sıkılan kurşunlar, Vahap Alpaslan (21),Hakan Alpaslan’ın (21) ve Doğan Karakurt'a (41) isabet etti.

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vahap Alpaslan ve Hakan Alpaslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Oğuzeli Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

