Nevşehir’de husumetli cinayeti: İki kardeşi öldürdü

Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları A.Ş. ile kardeşi M.Ş.’nin otomobilini takibe aldı.

Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin otomobilinin önünü kesip araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş edip uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kardeşler M.Ş. ve A.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba E.C. ile oğlu A.C., araçlarıyla kaçarken Topaç köyünde kaza yaptı. Şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. İki kardeşin cenazesi ise otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.