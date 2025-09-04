Sokak ortasında dehşet! Husumetli olduğu 3 kişiye kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Husumetli olduğu 3 kişiye kurşun yağdırdı
Yayınlanma:
İzmir'de L.B. isimli şüpheli sokakta karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde L.B. (20), husumetli olduğu 3 kişiyi tabancayla vurdu.

Saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre L.B, aralarında husumet bulunan O.G. (23) ve O.B. (23) ile T.A. (24) ile sokakta karşılaştı.

3-husumetlisini-tabancayla-vurdu-898023-266815.jpg

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

L.B. ve 3 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine L.B. tabanca ile 3 kişiye ateş açtı.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden O.G., O.B. ve T.A., yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

3-husumetlisini-tabancayla-vurdu-898021-266815.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, L.B.'yi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

