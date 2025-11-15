Manisa'da çıkan yangın kontrol altında

Yayınlanma:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait serada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir serada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, serada büyük çapta maddi hasar oluştu. Sera içindeki gübre deposu, plastik saksılar ile yetiştirilen bazı saksı çiçekleri ve palmiye ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

