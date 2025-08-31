Manisa'da feci kaza! Sürücü ağır yaralı

Yayınlanma:
Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara kara yolunda kavşakta meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kütahya Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Muhammed Mustafa E.'nin kullandığı 43 AFT 127 plakalı arazöz ile İbrahim Durgut yönetimindeki 64 AAK 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Durgut yaralandı.

manisada-arazoz-ile-carpisan-otomobilin-891084-264650.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Durgut ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İzmir-Ankara kara yolu İzmir yönünde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

manisada-arazoz-ile-carpisan-otomobilin-891086-264650.jpg

manisada-arazoz-ile-carpisan-otomobilin-891088-264650.jpg

manisada-arazoz-ile-carpisan-otomobilin-891085-264650.jpg

manisada-arazoz-ile-carpisan-otomobilin-891087-264650.jpg

Kaynak:DHA

