Malatya'daki orman yangını kontrol altında

Yayınlanma:
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 17 saatin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Akkent Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye orman işçileri, itfaiye ekipleri, jandarma ve gönüllülerden oluşan çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, yangın uzun süre kontrol altına alınamadı. Helikopterler ve arazözlerin desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre çok sayıda ağaç ve ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya'da orman yangını: AFAD, UMKE, Kızılay destek veriyorMalatya'da orman yangını: AFAD, UMKE, Kızılay destek veriyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

