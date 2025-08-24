Malatya'daki orman yangını kontrol altında

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Akkent Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye orman işçileri, itfaiye ekipleri, jandarma ve gönüllülerden oluşan çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, yangın uzun süre kontrol altına alınamadı. Helikopterler ve arazözlerin desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre çok sayıda ağaç ve ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

