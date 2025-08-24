Malatya'da orman yangını: AFAD, UMKE, Kızılay destek veriyor
Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Saatlerdir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
9 saattir ormanlık alanda devam eden yangına; 4 helikopter havadan müdahale ederken karadan da itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri destek oluyor.
1 EV ZARAR GÖRDÜ
Köylülerinde katıldığı söndürme çalışmalarına; AFAD, UMKE ekipleri ile Kızılay'da destek veriyor.
8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında 1 evin zarar gördüğü öğrenildi.
