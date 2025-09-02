Malatya'da yük treninin çarptığı otomobil sürücüsü öldü
Malatya'da otomobiliyle hemzemin geçitten karşıya geçmek istediği sırada yük treni çarpan 59 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya Yeşilyurt'ta yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kiltepe Mahallesi'nde otomobiliyle hemzeminden karşıya geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Tarar (59) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
YÜK TRENİ ÇARPMIŞTI
Yeşilyurt ilçesinde dün, Aydın Tarar idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobile, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treni çarpmış, kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldığı ifade edilmişti.