Malatya'da yük treni yayaya çarptı: Durumu ağır

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı 59 yaşındaki Aydın Tarar ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kiltepe Mahallesi’nde sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan Tarar’a yük treni çarptı. ​​​​​​​ Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Tarar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ​​​​​​​

İlk müdahalesi burada yapılan Tarar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. ​​​​​​​

Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.