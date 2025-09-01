Malatya'da yük treni yayaya çarptı: Durumu ağır

Malatya'da yük treni yayaya çarptı: Durumu ağır
Yayınlanma:
Malatya'da yük treninin çarptığı 59 yaşındaki Aydın Tarar, ağır yaralandı. Tatar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı 59 yaşındaki Aydın Tarar ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kiltepe Mahallesi’nde sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan Tarar’a yük treni çarptı.malatyada-yuk-treninin-carptigi-yaya-ag-892055-264935.jpg​​​​​​​ Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Tarar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.malatyada-yuk-treninin-carptigi-yaya-ag-892054-264935.jpg​​​​​​​

İlk müdahalesi burada yapılan Tarar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.malatyada-yuk-treninin-carptigi-yaya-ag-892051-264935.jpg​​​​​​​

Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Tehlikenin farkında mısınız? İstanbul alarm veriyor
Tehlikenin farkında mısınız? İstanbul alarm veriyor
Erdoğan Çin'de BM'yi eleştirdi: İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok
Erdoğan Çin'de BM'yi eleştirdi: İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok
Şişli Belediye Başkanı Şahan hakkında tahliye talebi
Şişli Belediye Başkanı Şahan hakkında tahliye talebi