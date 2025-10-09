Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı!

Malatya'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SAMSUN'DA DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 ZANLI YAKALANDI

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.