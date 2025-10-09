Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı!

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı!
Yayınlanma:
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dedilerEvde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonundan aranan hükümlü çıktı!Uyuşturucu operasyonundan aranan hükümlü çıktı!

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SAMSUN'DA DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 ZANLI YAKALANDI

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak:AA

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü