Uyuşturucu operasyonundan aranan hükümlü çıktı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teknik ve fiziki takip sonucunda hakkında ‘Silahla tehdit’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.B.C. (24) ile birlikte hareket ettiği belirlenen E.Ç.’nin (23) saklandığı yer tespit edildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR!

2 şüpheli şahıs, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındılar.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adreste yapılan aramalar sonucunda 129,18 gram sentetik kannabinoid, 0,25 gram metamfetamin, 0,32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 630 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





