Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Türkiye'nin önde gelen bir çok sorunundan biri de uyuşturucu. Uyuşturucu baronlarının kol gezdiği Türkiye'de yurttaşlar, uyuşturucu ile yeteri kadar mücadele edilmediğini düşünüyor. İçişleri bakanlığı tarafından neredeyse gün aşırı yapılan açıklamalara göre uyuşturucu tacirleriyle mücadele ara verilmeden sürdürülüyor.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklamaSinop'ta uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklama

Ancak yürütülen operasyonel çalışmalara rağmen zehir tacirlerinin sonu gelmiyor. Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi, AA

