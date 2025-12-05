Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yayınlanma:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve üzerlerinden sentetik hap ve kokain çıkan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, sokak seviyesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan bir operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

1370 SENTETİK HAP VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan satıcılara yönelik fiziki takip çalışması yaptı. Takip sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 1370 adet sentetik ecza hapı ve 7,31 gram kokain ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunduBitlis'te 2 kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, ele geçirilen uyuşturucularla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Mersin'deki ev baskınından 40 kilo uyuşturucu çıktıMersin'deki ev baskınından 40 kilo uyuşturucu çıktı

ZANLILAR TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemece, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından tutuklanmalarına karar verilen 3 zanlının cezaevine gönderildiği öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

