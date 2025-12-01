Bitlis'te 2 kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, Tatvan'da durdurulan bir çekicideki kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada 734 gram sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINA GİZLENMİŞ!

İkinci olayda ise, otobüste seyahat eden yabancı uyruklu iki şüpheli dikkat çekti. Şüphelilerin Tatvan Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda cisim olduğu belirlendi. Tıbbi müdahale ile şüphelilerin vücutlarından çıkarılan 14 kapsül ile üzerlerinde bulunan 36 kapsülde 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki ayrı olayla ilgili olarak gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.