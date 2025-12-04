Mersin'deki ev baskınından 40 kilo uyuşturucu çıktı
Mersin'de bir adrese yapılan operasyonda 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Mersin’de uyuşturucuya yönelik ortak operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, baskın yapılan adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı.
40 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI
Ekiplerin belirlediği adrese yapılan operasyonda 38 kilo 590 gram metamfetamin ve 1 kilo 244 gram eroin bulundu.
BİNLERCE AVROYA EL KONULDU
Adresteki aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin de ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A. işlemleri sonrası tutuklandığı ifade edildi.
