Malatya'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldı

Malatya’da, şap hastalığı nedeniyle Temmuz ayında geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarı, yetkililerin aldığı önlemler ve Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda bugün yeniden açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla 1 Temmuz itibarıyla pazarın kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından pazarın yeniden hizmete girdiği belirtildi.

Yeşiltepe Mahallesi’ndeki pazara gelen bazı küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarını pazara getirerek satışa sundu. Pazarda gerekli hijyen ve sağlık önlemlerinin alındığı ifade edildi. Yetkililer, şap hastalığına karşı denetimlerin sürdürüleceğini ve pazarda kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

