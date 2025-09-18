Emniyet düğmeye bastı! Yasa dışı bahis çetesine büyük darbe

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Eylül günü yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edilen bir gruba yönelik Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 9’u kadın 33 kişi yakalandı.

4 İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS!

Polis ekipleri, adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzemeye el koyarken şebekenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı tespit edildi.

Şahısların, söz konusu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon TL suç gelirini kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları ileri sürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

