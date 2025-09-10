Akılalmaz burs tuzağı: Öğrencileri kandırmışlar hesaplarını bakın ne için kullanmışlar

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kırık, internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilip burs başvurusu alındığını ifade etti. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik fotoğrafının yüklenmesi ve yeni banka hesabı açmalarının istendiğini kaydeden Kırık, "Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrenciye her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Burs başvurusu ismi altında açılan bu hesapların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Kırık, "Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu oluyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin parçası haline geliyor" sözlerini sarf etti.

“HİÇBİR RESMİ KURUM BURS BAŞVURUSU İÇİN ÜCRET TALEP ETMEZ”

Dolandırıcıların sosyal medyada sponsorlu reklamlar verip gençleri hedeflediğini kaydeden Kırık, "18-19 yaş grubuna yönelik reklamlarda sahte siteler üst sıralara çıkarılıyor. Öğrenciler, bu sitelerin güvenilir olduğunu sanarak tüm bilgilerini paylaşıyor. Ardından Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendirilerek kontrol altına alınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kırık, öğrencilerin de dikkat etmesi noktaları aktaran Kırık, "Gerçek vakıf ve dernek sitelerinin uzantısı genellikle 'org.tr' veya 'com.tr' olur. Kimlik bilgisi talep eden, WhatsApp ya da Telegram üzerinden başvuru alan siteler, kesinlikle güvenilir değildir. Hiçbir resmi kurum burs başvurusu için ücret talep etmez" ifadeleriyle öğrencileri uyardı.

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu

“CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI”

Mağduriyet yaşayan öğrencilerin vakit kaybetmeden adli mercilere başvurması gerektiğini ileten Kırık, "Bu kişilere kişisel verilerinizi vermeniz, onların sizin adınıza her türlü işlemi yapabilmesine yol açar. En ufak şüphede Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Aksi takdirde öğrenciler sadece burs umudunu değil, özgürlüklerini de riske atabilir" sözlerini sarf etti.

İçişleri bakanlığı 'siber operasyonu' duyurdu: 198 şüpheli yakalandı











