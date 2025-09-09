İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 finans evinin tespit edildiği ve şüphelilerin toplamda 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıklarının belirlendiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının, örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları ve bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu ve şüphelilerin lüks rezidanslarda faaliyet gösterdiği, şüphelilere ait 'Yasa dışı Finans Evleri' tespit edildi.

Şüphelilerin bu finans evlerini aktif olarak kullandıkları da belirlendi.

Yapılan çalışmalarda ise şüphelilerin yasadışı bahisle 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 9 Eylül’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak:DHA

