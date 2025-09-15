Siber suç şebekelerine dev operasyon: 125 şüpheli tutuklandı

Siber suç şebekelerine dev operasyon: 125 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 364 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 il merkezli siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 364 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bunlardan 125’i tutuklanırken, 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasa dışı bahis’ ve ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerin, vatandaşları “sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarıyla dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

