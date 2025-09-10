Malatya’da maden isyanı: Tozdan nefes alamıyoruz

Madenlerle delik deşik edilmiş bir durumda olan Malatya Pütürge’de bulunan Taşmış Mahallesi halkı, toz ve gürültünün hem insan hem hayvan sağlığına tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek geçtiğimiz gece yol kapama eylemi yaptı. Halk "Tozdan nefes alamıyoruz, sağlığımız ciddi tehdit altında. Kamyonlar gece sabaha kadar yollarda, uyuyamıyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun" ifadelerini kullanarak yaşadıklarına isyan etti.

“ÇOK SAYIDA AİLE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI”

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, beyaz çimentonun da hammaddesi olan profilit yatağının tespit edildiği Taşmış’ta çok sayıda maden sahası bulunuyor. Yeni madenler için de çalışmaların yapıldığını ifade eden mahalle sakinleri, her yıl çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın hayatını kaybettiğini, verimli tarım topraklarının hızla yok olduğunu belirterek, önceki gece yol kapama eylemi yaptı.

Gece sabahlara kadar maden için yollarda kamyonların gittiğini, tozdan nefes alamaz hale geldiklerini vurgulayan yurttaşlar, "33 aktif maden sahası mahallemizde bulunuyor. Madencilik faaliyetleri 2018’den sonra daha arttı. Malatya’nın verimli toprakları hızla kirleniyor. Buradan otlanan hayvanlar zehirleniyor ve ölüyor. Gece sabaha kadar maden çalışmaları yüzünden uyuyamıyoruz, tozdan nefes alamıyoruz, sağlığımız kalmadı. Madenlerden kaynaklı çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı” açıklamasında bulundu.

“HALKIN SAĞLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA”

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü Ramazan Derin ise "Eğer çözülmezse köyün hepsi mağdur olacak. Halkın sağlığı ciddi tehdit altında" sözlerini sarf ederek "Gerek Taşmış, Babik ve Karakaya Mahallesi halkı ve gerekse Pütürge halkı olarak mahalle yollarımızın maden taşımacılığında kullanılmamasını talep ediyoruz. 1994 yılında MTA tarafından verilmiş bir maden arama ruhsatı ile işletme yapılmaktadır. Stok ve yükleme ilan edilen sahanın 2023 yapılan itiraz ile 'ÇED talebi mevzuata uygun olmadığı" gerekçesiyle ile iptal edilmesine rağmen anılan saha halen kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Derin, sözlerini, “Hiçbir kural tanımayan bu şirketler adeta dokunulmaz kılınmışlardır. Bizler artık tahammül edemiyoruz. Yaşam alanlarımız, akarsularımız, yaban ve evcil hayat artık bitme noktasında. Kısa zamanda bir çözüm bulunmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecek." ifadeleriyle noktaladı.

