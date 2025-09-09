Besni'ye gitmiş: Et ve besni tavaya doyamamış! Murat Kurum'un yemek faturası "Yok artık" dedirtti

Adıyaman’da AKP’li Besni Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve heyetinin binlerce liralık yemek faturasını ödediği açığa çıktı.

Kurum, 8 Ağustos tarihinde Adıyaman programı kapsamında Besni İlçesini ziyaret etti. Söz konusu ziyarette Kurum’a; Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, AKP İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Besni İlçe Başkanı Ömer Faruk Öztürk eşlik etti. Kurum’un ziyareti sırasında, Besni’de yürütülen kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarıyla afet konutlarının bulunduğu alanda incelemeler yaptı.

AKP’li Besni Belediyesi’nin ise Kurum ve heyetinin ziyaretinde 2 farkı ödemeye imza attığı ortaya çıktı.

195 BİN TL’LİK FATURAYI AKP’Lİ BELEDİYE ÖDEDİ!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Besni Belediyesi, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki misafirlere ikram edilen yemek bedeli” açıklamasıyla Şambayat Et Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 120 bin TL ödeme yaptı.

Belediye, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikli Bakanı’na ve beraberindeki misafirlere ilçemizin yöresel yemeği (Besni tavası) yapılması gideri” açıklamasıyla ise, İbrahim Engin Burğu’ya 75 bin TL ödedi. Böylece AKP’li belediye, Bakan Murat Kurum ile heyeti için toplamda 195 bin TL’lik yemek faturası ödedi.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ DE 104 BİN TL HARCAMIŞTI!

Nevşehir Valiliği de, 21 Nisan 2025 tarihinde “İlimizi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve ekibine yemek verilmesi” açıklamasıyla 104 bin 761 TL’lik harcamaya imza atmıştı. Ödeme, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na da bu açıklamayla kaydedilirken Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Söz konusu ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı.

Nevşehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır” ifadeleri kullanılmış ve yemek ödemesi sistemden silinmişti.

