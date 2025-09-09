Besni'ye gitmiş: Et ve besni tavaya doyamamış! Murat Kurum'un yemek faturası "Yok artık" dedirtti

Besni'ye gitmiş: Et ve besni tavaya doyamamış! Murat Kurum'un yemek faturası "Yok artık" dedirtti
Yayınlanma:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile heyetinin, deprem konutlarında inceleme yapmak için gittiği Adıyaman’da yaklaşık 200 bin TL’lik yemek yediği açığa çıktı. Yemek faturasını ise AKP’li belediye ödedi.

Adıyaman’da AKP’li Besni Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve heyetinin binlerce liralık yemek faturasını ödediği açığa çıktı.

Kurum, 8 Ağustos tarihinde Adıyaman programı kapsamında Besni İlçesini ziyaret etti. Söz konusu ziyarette Kurum’a; Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, AKP İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Besni İlçe Başkanı Ömer Faruk Öztürk eşlik etti. Kurum’un ziyareti sırasında, Besni’de yürütülen kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarıyla afet konutlarının bulunduğu alanda incelemeler yaptı.

AKP’li Besni Belediyesi’nin ise Kurum ve heyetinin ziyaretinde 2 farkı ödemeye imza attığı ortaya çıktı.

195 BİN TL’LİK FATURAYI AKP’Lİ BELEDİYE ÖDEDİ!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Besni Belediyesi, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki misafirlere ikram edilen yemek bedeli” açıklamasıyla Şambayat Et Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 120 bin TL ödeme yaptı.

Belediye, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikli Bakanı’na ve beraberindeki misafirlere ilçemizin yöresel yemeği (Besni tavası) yapılması gideri” açıklamasıyla ise, İbrahim Engin Burğu’ya 75 bin TL ödedi. Böylece AKP’li belediye, Bakan Murat Kurum ile heyeti için toplamda 195 bin TL’lik yemek faturası ödedi.

murat-kurum.jpg

NEVŞEHİR VALİLİĞİ DE 104 BİN TL HARCAMIŞTI!

Nevşehir Valiliği de, 21 Nisan 2025 tarihinde “İlimizi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve ekibine yemek verilmesi” açıklamasıyla 104 bin 761 TL’lik harcamaya imza atmıştı. Ödeme, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na da bu açıklamayla kaydedilirken Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Söz konusu ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı.

Nevşehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır” ifadeleri kullanılmış ve yemek ödemesi sistemden silinmişti.

İliç maden faciası davasında 3. duruşma: Ailelerden Murat Kurum tepkisi! 'Neden temize çıkardılar?'İliç maden faciası davasında 3. duruşma: Ailelerden Murat Kurum tepkisi! 'Neden temize çıkardılar?'

Kaynak:BirGün

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı
Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı