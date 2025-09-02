İliç maden faciası davasında 3. duruşma: Ailelerden Murat Kurum tepkisi! 'Neden temize çıkardılar?'

İliç maden faciasının 3. duruşması öncesi faciada hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız konuştu. Anne Yıldız, "Murat Kurum’u neden temize çıkardılar? Bu ülkeyi yönetenler de suçlu" dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği siyanürlü toprak kaymasına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Faciada 10 milyon metreküp siyanürlü toprak kaymış, göçük altında kalan 9 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 5’i tutuklu 43 sanık, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ile “çevreyi taksirle kirletme” suçlamalarıyla yargılanıyor. Sanıklar arasında Anagold Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci ile şirketin büyük ortağı SSR Mining’in Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse de bulunuyor.

2 Temmuz’da görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermiş, ayrıca yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını ve şirketin organizasyon şemasının dosyaya eklenmesini kararlaştırmıştı.

“YÖNETENLER DE SUÇLU”

Duruşma öncesi açıklama yapan, faciada yaşamını yitiren işçilerden Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren anne Yıldız, “Ben adalet istiyorum. Çocuklarımızın kanının yerde kalmasını istemiyorum. Mücadelemize ailecek devam edeceğiz. Gerekirse Avrupa Birliği, Anayasa Mahkemesi’ne kadar çıkacağım. Murat Kurum’u neden temize çıkardılar? Bu ülkeyi yönetenler de suçlu. Ülkeyi biz yönetmiyoruz. Onların da imzaları var” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

