Malatya'da deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Saat 15.05'te meydana gelen deprem AFAD'ın verilerine göre yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

ekran-alintisi.jpg

KANDİLLİ ŞİDDETİ '4' OLARAK DUYURDU

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında açıklamada bulundu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.

kandill.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

