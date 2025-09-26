25 kişi hayatını kaybetmişti: Hasoğlu Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Merkez’de yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nda 25 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Binanın yıkımına ilişkin soruşturma kapsamında açılan davanın dördüncü duruşması, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, dosyaya ilişkin bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında eksikliklerin giderilmesini istemişti. Bilirkişi raporunun dönüşü bekleniyor.

"ADALET YERİNİ BULANA KADAR SUSMAYACAĞIZ"

Faciada yakınlarını yitiren aileler duruşmada hazır bulunurken, kardeşi ve yengesini kaybeden mağdur yakınlarından Hüseyin Göksu, duruşma çıkışında adalet çağrısını yineledi. Göksu, “Bizler için her gün bir acı, her an bir boşluk. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, annelerimizi ve babalarımızı kaybettik; ama sevdiklerimizin ardından tek isteğimiz hala adaletin yerini bulmasıdır” dedi. İlk bilirkişi raporunda sanıkların “asli kusurlu” bulunduğunu anımsatan Göksu, sorumluların hesap vermesini talep etti. “Adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Sorumlular hesap verene kadar, geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Dava dosyasında, hasara ve can kaybına ilişkin sorumluluk iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında suçlamalar yer alıyor. Müteahhitler Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan ile yapı denetim şirketi yetkilileri ve denetçiler; Serdar Selçuk Aygül, Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk ve kontrol elemanı Yusuf Kılınç “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanıyor.

Ayrıca, binanın inşa edildiği dönemde görev yapan Adıyaman Belediyesi yapı kontrol müdürleri Bekir Bilgin ve Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, mimar Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybey ile inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında da aynı suçtan dava açıldı; iki dosya birleştirilmiş durumda.

Mahkeme, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmasının ardından delillerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 25 Aralık’a erteledi. Aileler ve mağdur yakınları, karar sonrası adalet talebini yineleyerek davanın takipçisi olacaklarını belirtti.