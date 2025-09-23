6 Şubat'ta yerle bir oldu: Hakimbey apartmanı davasında savcılık talebini açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilde yıkıma neden oldu.

Resmi verilere göre 53 binden fazla cana mal olan depremlerin etkilediği illerden Malatya'da yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında, tutuksuz yargılanan 6 sanığın duruşması devam etti.

6 ŞUBAT'TA YERLE BİR OLDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hakimbey Apartmanı da yıkıldı.

Enkaz yığınına dönen binada ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Bülent Yeroğlu, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Abdurrahman Yavuz ise duruşmaya, bulunduğu kentten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

HAKİMBEY APARTMANI DAVASINDA SAVCILIK TALEBİ BELLİ OLDU

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanık Bülent Yeroğlu, binanın projesinin 1975 Yönetmeliği'ne göre hazırlandığını ve projeyi 1997 yılında belediyeye teslim ettiğini belirtti. Yeroğlu, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde binanın hasar gördüğünü ve bu nedenle illiyet bağının koptuğunu savundu.

Diğer tutuksuz sanık Abdurrahman Yavuz ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Taraf avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tarafların süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 25 Aralık 2025'e erteledi.