Yıkılan bir binanın daha müteahhidi tahliye edildi: Ölü helvası evinde kavrulmayan anlayamaz

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı’nda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı ve yapı denetim şirketi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında, “bilinçli taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs ve Pamukkale Üniversiteleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında sanıkların “asli kusurlu” olduğu vurgulandı. İlk raporlarda “tali kusurlu” görülen belediye görevlilerine ise Pamukkale Üniversitesi raporunda atıf yapılmadı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmada, tutuklu tek sanık olan müteahhit Kadir Atmaca, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren müştekilerden biri, “Ölü helvası evinde kavrulmayan yaşadığımızı anlayamaz” dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı ise tahliye kararını, “Adalet inancımızı sarsıyor ama mücadeleyi bırakmayacağız. Gerçek adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.