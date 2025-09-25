Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Yayınlanma:
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı. Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda yüzeye çıkan gazlar ve jeotermal sulara dikkat çeken ifade eden Bektaş, 'Fay valfinden sızıntılar sürüyor' dedi.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin artçı sarsıntılarının sayısında ve şiddetindeki artış bilim insanlarının dikkatini yeniden bölgeye çekmiş ve gelen açıklamalar potansiyel deprem tehlikesini ortaya koymuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı'da sayısı giderek fazlalaşan artçı depremler için 'normal değil' demiş, yeni bir deprem için iki fayı işaret ederek Uşak ve Balıkesir arasındaki bölgeye dikkat çekmişti. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan da bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekerek 'bir an önce deprem konutlarına taşının' uyarısı yaptı.

Marmara'daki deprem tehlikesine ilişkin Görür ve Ercan'ın ardından bir açıklama da Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

MARMARA'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRECEK OLAYI AÇIKLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Marmara’da fay valfı açıktır" diyen Bektaş, bölgedeki yer altı hareketlerine dikkat çekti.

marmaradaki-depremin-buyuklugunu-degistirecek-olayi-acikladi-fay-valfinden-sizintilar-suruyor-3.jpg

Fay valfı kavramını açıklayan Bektaş, 'bu sistemin, yerin derinliklerinden gelen basınçlı akışkanların (jeotermal sular ve gazlar) fay boyunca ne kadar geçebildiğini belirlediğini' söyledi.

marmaradaki-depremin-buyuklugunu-degistirecek-olayi-acikladi-fay-valfinden-sizintilar-suruyor-4.jpg

Bu akışkanların fayın kaymasını kolaylaştırarak gerilmenin yavaşça boşalmasına (creep) neden olduğunu ifade eden Bektaş, büyük depremlerin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engellendiğini söyledi.

'FAY VALFİNDEN SIZINTILAR SÜRÜYOR'

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bektaş, bu durumun Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini ifade etti.

marmaradaki-depremin-buyuklugunu-degistirecek-olayi-acikladi-fay-valfinden-sizintilar-suruyor-5.jpg

Özellikle Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini belirten Prof. Bektaş, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bektaş, son olarak paylaşımında 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin 'açık fay valfı' görüşünü doğruladığını savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Şoför "Neden kart basmadın?" diye sordu ortalık karıştı! Küçük kız hıçkırıklara boğuldu
Şoför "Neden kart basmadın?" diye sordu ortalık karıştı! Küçük kız hıçkırıklara boğuldu
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde ne konuştuğunu açıkladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde ne konuştuğunu açıkladı