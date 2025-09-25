Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin artçı sarsıntılarının sayısında ve şiddetindeki artış bilim insanlarının dikkatini yeniden bölgeye çekmiş ve gelen açıklamalar potansiyel deprem tehlikesini ortaya koymuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı'da sayısı giderek fazlalaşan artçı depremler için 'normal değil' demiş, yeni bir deprem için iki fayı işaret ederek Uşak ve Balıkesir arasındaki bölgeye dikkat çekmişti. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan da bölgede riskin devam ettiğine dikkat çekerek 'bir an önce deprem konutlarına taşının' uyarısı yaptı.

Marmara'daki deprem tehlikesine ilişkin Görür ve Ercan'ın ardından bir açıklama da Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

MARMARA'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRECEK OLAYI AÇIKLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Marmara’da fay valfı açıktır" diyen Bektaş, bölgedeki yer altı hareketlerine dikkat çekti.

Fay valfı kavramını açıklayan Bektaş, 'bu sistemin, yerin derinliklerinden gelen basınçlı akışkanların (jeotermal sular ve gazlar) fay boyunca ne kadar geçebildiğini belirlediğini' söyledi.

Bu akışkanların fayın kaymasını kolaylaştırarak gerilmenin yavaşça boşalmasına (creep) neden olduğunu ifade eden Bektaş, büyük depremlerin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engellendiğini söyledi.

'FAY VALFİNDEN SIZINTILAR SÜRÜYOR'

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bektaş, bu durumun Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini ifade etti.

Özellikle Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini belirten Prof. Bektaş, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bektaş, son olarak paylaşımında 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin 'açık fay valfı' görüşünü doğruladığını savundu.