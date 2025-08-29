Malatya'da 4 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Kaza, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. A.M. yönetimindeki yabancı plakalı FD ZM 1525 otomobil ile D.K.’nın kullandığı 44 DK 202 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle duramayan ve arkadan gelen Ö.C.U.’nun yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı 34 ZR 4236 plakalı araç da kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.