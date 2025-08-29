Malatya'da 4 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Malatya'da 4 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
Yayınlanma:
Malatya’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. A.M. yönetimindeki yabancı plakalı FD ZM 1525 otomobil ile D.K.’nın kullandığı 44 DK 202 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle duramayan ve arkadan gelen Ö.C.U.’nun yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı 34 ZR 4236 plakalı araç da kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu