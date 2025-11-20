Mahkemeden skandal OYAK kararı: 5 milyon TL zarar! Mahkemeye göre askerler kendi kurumlarının tarafı değilmiş

OYAK ile Taiwan Cement Corporation arasında 10 Aralık 2023'te imzalanan sözleşme ile OYAK’ın sahip olduğu ve borsaya açık olan OYAK Çimento Fabrikaları AŞ’nin yüzde 60 hissesinin yüzde 20’si, piyasa değerinin altında; 63 lira hisse değeri olan şirket, 36 liraya satıldı. Bu satışla birlikte yaklaşık 5 milyar TL'lik zarar meydana geldi.

OYAK'ın Asker ve Asker Emeklilerine Yaptığı Zam Kimseyi Memnun Etmedi!

18 YÖNETİCİ HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI

OYAK üyesi 72 asker, zararın giderilmesi talebiyle aralarında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Mehmet Taş, Genel Müdürü Süleyman Savaş ve Denetleme Kurulu Başkanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın da bulunduğu 18 yönetici hakkında Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Üye askerler, meydana gelen 5 milyar TL'lik zararın, OYAK ve OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden tahsil edilerek, OYAK’a geri ödenmesini talep etti.

MAHKEMEYE GÖRE ASKERLER KENDİ KURUMLARININ TARAFI DEĞİLLERMİŞ

Bugün, Ankara 14. Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, OYAK üyesi askerlerin taraf olmadıklarına karar verdi. Üye askerlerin davayı açmak için 'taraf ehliyeti' bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, davayı usulden reddetti.

"KURUMUMUZU SONUNA KADAR SAVUNMAKTA KARARLIYIZ"

Davayı açan eski askeri yargıç Ahmet Zeki Üçok, Halktv.com.tr'ye davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en büyük ikinci kurumu olan OYAK, 500 bin üyesi ve aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin hayatlarına doğrudan dokunan Türkiye’nin en büyük ailesidir. TSK mensubu askerlerin, alın teri, kan ve canları ile kazandıkları maaşları dışında devletten beş kuruş almadan kurdukları kurumlarını sonuna kadar savunmakta kararlıdırlar" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME OYAK VE İŞTİRAKLERİNDE YAPILABİLECEK HER TÜRLÜ HIRSIZLIĞIN VE YOLSUZLUĞUN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR"

Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararın, OYAK’da meydana gelebilecek hırsızlık ve yolsuzlukların önünü açtığını belirten Üçok, şunları söyledi:

"OYAK üyesi, OYAK’ın feshedilmesi halinde tüm malvarlığının miktarı üzerinden rezervleri oranında pay alacak 72 OYAK üyesinin taraf ehliyeti olmadığına, yani OYAK’a dava açma yetkisi olmadığına karar verdi. Türk askerlerinin maaşlarından biriktirdikleriyle kurdukları OYAK’ın sahibi sayılmayarak dava açma hakları ellerinden alındı.

Düşünün ki beş arkadaş bir araya gelip şirket kuruyorsunuz, şirketinizin maaşlı çalışanı şirketinizden para çalıyor, siz dava açıyorsunuz ama mahkeme sizin taraf olmadığınızı belirterek karar veriyor.

Mahkeme, üyelerin dava açma hakkını ellerinden alarak OYAK ve iştiraklerinde yapılan ve yapılabilecek her türlü hırsızlığın ve yolsuzluğun önünü açmıştır."